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Общество

Флористы Пскова рассказали, как можно сэкономить на цветах к 1 сентября

Герберы и хризантемы покупают чаще других цветов. Фото: Вконтакте

Ещё день и школы наполнятся ребячьим  гомоном и весёлыми звонками. А сейчас у родителей горячая пора подготовки к школе. И букет для первоклассника – не последний вопрос. Можно ли сэкономить на приобретении цветов для учителя? С этим вопросом корреспондент ПАИ обратилась к псковским флористам. 
Оказалось, что можно!

«Чаще всего покупают герберы и хризантемы Они дешевле и смотрятся по осеннему нарядно. Бывают, конечно, и розы в огромный букет собирают. Иногда к нам приходят, например, взять одну розу определенной длины, потому что, например, всем классом они собирают большой такой букет из одинаковых роз», – рассказала флорист Анастасия Макушева.

Так сколько же стоит букет?

«В среднем мы ориентируемся на цену за букет от полутора тысяч рублей  до двух тысяч.  Иногда даже до 1000 рублей стараемся небольшие букеты делать. К примеру, мы делаем не только букеты, но и композиции в небольших сумочках. Они получается намного дешевле, и люди охотно их берут. Выглядит такая композиция оригинально», – заверила Анастасия.

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