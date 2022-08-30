ФОТОФАКТ В Островском парке Победы уже несколько дней не работает фонтан

20:03, 30 августа 2022, ПАИ

В парке Победы города Острова не работает фонтан. Не работал он и в жаркие последние выходные августа. На что обратили внимание корреспонденты газеты «Островские вести». Что же произошло с фонтаном? Директор ПЖРЭУ Владимир Никифоров пояснил, что это сооружение обслуживает подрядчик, построивший фонтан.



По его мнению, подтопило люк, где расположена автоматика. Предстоит провести работы по прочистке ливневки, хотя она не забита и воды отводит. Профилактические работы в ливневке все же не помешают.