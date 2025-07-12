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Общество

Четыре пациента после укуса клеща госпитализированы в псковскую инфекционку

На сегодняшний день в инфекционное отделение Псковской областной инфекционной клинической больницы госпитализированы четыре пациента после укуса клеща. Во всех случаях пострадавшие не были привиты против клещевых инфекций и не сдавали присосавшихся паразитов на исследование, сообщили ПАИ в медучреждении.

Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница

Один из пациентов обратился в приемный покой нашего учреждения до появления симптомов, это позволило оперативно взять необходимые анализы и назначить своевременное лечение. Лабораторное исследование крови методом ПЦР подтвердило у мужчины наличие клещевого вирусного энцефалита.

Раннее обращение к специалистам и вовремя назначенная терапия поспособствовали легкому течению заболевания, пациент чувствует себя удовлетворительно.

Другие мужчины обратились в Инфекционную больницу уже с симптомами, характерными для заражения клещевым вирусным энцефалитом: лихорадкой и болью в суставах, а также в одном из случаев с мигрирующей эритемой (кольцевидным покраснением на коже), свидетельствующей о болезни Лайма (клещевом боррелиозе). На данный момент пациенты ожидают результаты анализов для подтверждения диагноза.

Все пострадавшие находились на природе в разных районах Псковской области – Гдовском, Печорском и Красногородском.

Врачи-инфекционисты напоминают: сезон клещевой активности продолжается. При посещении лесов, парков и дачных участков необходимо соблюдать меры предосторожности – использовать репелленты, носить закрытую одежду и проводить осмотры после прогулок. В случае укуса клеща следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что в Псковской области почти четверть исследованных клещей оказались заражены боррелиозом.

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