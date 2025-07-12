Пушкиногорский район отмечает ​81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

16:17, 12 июля 2025, ПАИ

Сегодня,12 июля, в 81-ю годовщину освобождения Пушкиногорского района от немецко-фашистских захватчиков жители и гости Пушкиногорья собрались на площади Победы у Центрального воинского захоронения, чтобы отдать дань уважения подвигу предков. Об этом сообщается в группе «Пушкиногорский культурно-досуговый центр» в соцсети «ВКонтакте».

Митинг «У Вечного огня» был открыт торжественным возложением гирлянды Славы к подножью мемориала. Ведущим мероприятия выступил сотрудник Пушкиногорсокого КДЦ Александр Гаврилов.

К собравшимся с приветственными словами обратилась глава администрации Пушкиногорского района Оксана Филиппова. «Честь и слава тем, кто восстанавливал наш край в непростых условиях послевоенного времени, кто своим неустанным трудом и упорством стал примером настоящей любви к родному краю!Желаю всем здоровья, счастья и мирного неба над головой!» – сказала она.

В знак уважения и скорби участники митинга почтили Минутой молчания память воинов-освободителей, павших за Родину. Завершилось мероприятие торжественным возложением цветов и венков к подножию мемориала.

Ранее сообщалось, что Пустошкинский район отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.