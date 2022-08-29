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Страна и мир

Владимир Зеленский назвал сумму, необходимую для восстановления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на восстановление инфраструктуры в стране потребуется от $600 до $800 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

«$600-800 млрд - это то, что говорили в Лугано. Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы», - сказал Зеленский во время видеообращения к «Движению предприятий Франции» (MEDEF). Видео выступления Зеленского опубликовано в его Telegram-канале во вторник.

Он также пригласил французские компании принять участие в восстановлении Украины после боевых действий.

На прошедшей в начале июля Международной конференции по восстановлению экономики Украины в Лугано, Киев представил план восстановления страны стоимостью $750 млрд.

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