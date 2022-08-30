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Происшествия

В Куньинском районе прокуратура рассматривает дело об убийстве с особой жестокостью

Прокуратура Куньинского района утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд в отношении местной жительницы в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

14.12.2021 у женщины, находящейся в помещении комнаты жилого дома, расположенного в одной из деревень Куньинского района Псковской области, возник преступный умысел, на убийство своего приятеля. 

Реализуя свой преступный умысел женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла мужчине не менее 2-х ударов кулаками рук в область живота и груди, затем взяла рядом лежащую на полу кочергу, которой нанесла не менее 2-х ударов в область головы, после этого взяла нож хозяйственно-бытового назначения и нанесла мужчине не менее 9-ти ударов клинком ножа в область туловища и головы, от которых последний  упал на кровать. После этого женщина взяла лежащий на полу рядом с ней совок, которым нанесла мужчине не менее 2-х ударов в область головы, далее она взяла со стола в помещении комнаты ножницы и нанесла металлической частью не менее 5 ударов в область правого бедра. Но и этого подозреваемой показалось мало. Взяв на веранде дома топор, она нанесла лежащему на кровати мужчине лезвийным краем клина топора не менее 16 ударов в область головы и шеи.

Таким образом, женщина своими умышленными действиями совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).
Преступление относится к категории особой тяжести, санкция которого предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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