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Общество

Восстановлена конструкция исторического балкона в Архиерейском доме Псково-Печерского монастыря

Полным ходом идут фасадные работы. АНО Возрождение

В АНО «Возрождение» сообщили о ходе работ на объекте Архиерейский дом на подворье Псково-Печерского монастыря.

Завершены работы по согласованию и устройству аттиков ( декоративных элементов). Благодаря авторскому надзору,  все исторические детали воссоздаются в соответствии с проектом.

Полным ходом идут фасадные работы. Внутри здания ведутся активные демонтажные работы. Завершен монтаж стропильной системы. Начались работы по монтажу самой кровли. По всей территории завершена прокладка инженерных сетей (водопровод, канализация, теплоснабжение).

Восстановлена конструкция исторического балкона. Он просматривался со стороны реки, с правой стороны здания. Литая решетка изготовлена в реставрационных мастерских Петербурга. Балкон будет смонтирован с помощью автовышки, после того, как завершатся фасадные работы.

Здание Архиерейского дома на подворье Печерского монастыря в Пскове построено в 1881 г. по проекту Петербургского архитектора Новицкого.

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