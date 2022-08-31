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Четыре проекта Псковской области получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив

Подведены итоги II конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив. Победителями от Псковской области признаны четыре проекта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В их числе проект «Букбар» креативного пространства «Лофт» в Пскове. В его основе живое обсуждение классической и современной русской литературы в игровом формате. Организаторы составляют тематическое меню, помогают читателям в выборе произведений для чтения. На реализацию идеи из федерального бюджета будет выделено почти 1,5 млн рублей.

Ещё один проект, готовый к реализации в Пскове, — «Экспедиция в креативное ремесло». Инициатором выступает АНО «Центр профессиональных компетенций и развития «Приоритет». Реализация проекта позволит организовать полный цикл вхождения в творческую профессию с возможностью реализации деятельностного подхода и выявлением своих способностей, получением новых навыков и конкретной информации о дальнейших действиях. Объём выигранных средств — около 500 тысяч рублей.

Следующий победитель конкурса — АНО «Ремесленная деревня Сорокино» с кросс-культурным проектом развития в Печорском районе гастрономического туризма «Молочные реки, кисельные берега». Софинансирование федерального центра составляет около 500 тысяч рублей.

Палкинская детская школа искусств победила в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив с проектом «Деревянная музыка для всех». Его цель — познакомить население Палкинского района и города Пскова с нематериальным культурным наследием Псковщины — традицией игры на ложках. В 2023 году планируется провести не менее трёх концертов ансамбля «Весёлые ложкари» и 12 мастер-классов игры на ложках. На эти цели из федерального бюджета будет выделено более 450 тысяч рублей.

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