Четыре проекта Псковской области получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив

13:27, 31 августа 2022, ПАИ

Подведены итоги II конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив. Победителями от Псковской области признаны четыре проекта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В их числе проект «Букбар» креативного пространства «Лофт» в Пскове. В его основе живое обсуждение классической и современной русской литературы в игровом формате. Организаторы составляют тематическое меню, помогают читателям в выборе произведений для чтения. На реализацию идеи из федерального бюджета будет выделено почти 1,5 млн рублей.

Ещё один проект, готовый к реализации в Пскове, — «Экспедиция в креативное ремесло». Инициатором выступает АНО «Центр профессиональных компетенций и развития «Приоритет». Реализация проекта позволит организовать полный цикл вхождения в творческую профессию с возможностью реализации деятельностного подхода и выявлением своих способностей, получением новых навыков и конкретной информации о дальнейших действиях. Объём выигранных средств — около 500 тысяч рублей.

Следующий победитель конкурса — АНО «Ремесленная деревня Сорокино» с кросс-культурным проектом развития в Печорском районе гастрономического туризма «Молочные реки, кисельные берега». Софинансирование федерального центра составляет около 500 тысяч рублей.

Палкинская детская школа искусств победила в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив с проектом «Деревянная музыка для всех». Его цель — познакомить население Палкинского района и города Пскова с нематериальным культурным наследием Псковщины — традицией игры на ложках. В 2023 году планируется провести не менее трёх концертов ансамбля «Весёлые ложкари» и 12 мастер-классов игры на ложках. На эти цели из федерального бюджета будет выделено более 450 тысяч рублей.