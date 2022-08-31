Глава Псковского района проконтролировала строительство ФАПа в деревне Торошино

15:16, 31 августа 2022, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Фёдорова и её заместитель Святослав Колинко проконтролировали строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в деревне Торошино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации района.

Работы ведутся в хорошем темпе. На объекте установлена коробка здания, завершён монтаж кровли, начались работы по благоустройству территории.

Также продолжается строительство ФАПа в деревне Соловьи, где активно ведётся благоустройство прилегающей территории.

Контроль за возведением ФАПов администрация района ведёт в ежедневном режиме.

Отметим, все медучреждения возводятся в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». В рамках данной программы в Псковском районе запланировано строительство ещё пяти ФАПов, которые будут расположены в деревнях Спасовщина, Стремутка, Ваулино, Щиглицы и Кирово.