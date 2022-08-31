«Экопром» выставил контейнеры для ТКО в Себежском районе

15:33, 31 августа 2022, ПАИ

Филиал ООО «Экопром» выставил контейнеры для ТКО в Себежском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.



30 августа сотрудники филиала ООО «Экопром» выезжали в деревню Долосцы Себежского района. Здесь они оборудовали четыре контейнерных площадки, на которых установили восемь евроконтейнеров для твердых коммунальных отходов.



Регоператор отметил, что в связи с появлением контейнеров, мешковой сбор в данном населенном пункте отменяется. Мусор из деревни будут вывозить каждый второй и четвёртый вторник месяца.

Ранее в «Экопроме» рассказали, что с 1 мая транспортирование ТКО в Себежском районе будет осуществляться непосредственно региональным оператором по обращению с ТКО в Псковской области - филиалом ООО «Экопром». В апреле первый контейнера появились на улицах посёлка Идрица.