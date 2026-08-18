Спрос на поезда в Петербург после анонса концертов Канье Уэста подскочил в 41 раз

12:37, 18 августа 2026, ПАИ

Анонс двух концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге вызвал настоящий ажиотаж у потенциальных зрителей. Заказы билетов на поезда в город на 9–11 октября за сутки выросли в 41 раз, пишет РИА Новости.

Одновременно значительно увеличился интерес к другим вариантам поездки. Поиск авиабилетов на эти даты стал проводиться в 16 раз чаще, во столько же раз вырос интерес к бронированию отелей.

Канье Уэст должен выступить на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. О его концертах в России накануне сообщили в концертном агентстве Say Agency.

При этом поездка на концерт обойдётся поклонникам в немалую сумму. Средняя стоимость билета на поезд до Петербурга в одну сторону на 9–11 октября составляет 6,2 тыс. рублей, а из Москвы – около 5,5 тыс. рублей. Авиаперелёт в одну сторону на те же даты в среднем стоит 15,9 тыс. рублей. Для вылета из Москвы средняя цена значительно ниже – около 4,3 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что испытания беспилотного поезда «Ласточка» начались в России.