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Общество

Медиасообщество просит Верховный суд защитить СМИ от фотоэкстремизма

Ассоциация руководителей медиа (АРМ) направила в Верховный суд России обращение с просьбой выработать единые подходы к рассмотрению споров о незаконном использовании фотографий. В ассоциации считают, что действующая практика создает серьёзные риски для редакций, особенно небольших и региональных.

Фото: ПАИ

Поводом для обращения стала ситуация, когда стоимость обычной фотографии из фотобанка оказывается в суде в сотни раз ниже присуждённой компенсации. При этом ответственность нередко возлагается на редакцию, даже если изображение было получено через подрядчика, фотобанк или по стандартной лицензии, а СМИ добросовестно полагалось на предоставленные ему документы и гарантии.

По данным АРМ, за последние 10 лет количество дел о взыскании компенсаций за нарушение исключительных прав на цифровые фотографии выросло в 8 тысяч раз. В ассоциации также подсчитали, что за это время истцы в общей сложности получили около 1,5 млрд рублей.

Президент АРМ Надежда Плотникова считает, что часть таких споров уже выходит за рамки обычной защиты авторских прав. «Это не защита прав – это заработок», – заявила она, говоря о серийных исках к медиа.

В ассоциации обращают внимание и на размер компенсаций. Рыночная стоимость стокового изображения может быть относительно небольшой, однако сумма, которую требуют или взыскивают через суд, иногда многократно её превышает. По мнению представителей медиа, при определении компенсации необходимо учитывать характер и длительность использования фотографии, обстоятельства её размещения и поведение сторон, а не применять формальный расчёт без учёта конкретной ситуации.

Отдельная проблема – так называемые серийные иски. Как отмечают в АРМ, права на фотографии могут консолидироваться у специализированных компаний, после чего редакциям направляются многочисленные претензии и иски. Ассоциация предлагает в таких случаях активнее применять статью 10 Гражданского кодекса РФ, запрещающую злоупотребление правом.

При этом в АРМ подчёркивают: речь не идёт об отказе от защиты авторских прав. Ассоциация выступает за соразмерность компенсаций и единые понятные правила для всех участников рынка.

По мнению представителей медиа, отсутствие единых ориентиров уже приводит к «эффекту сдерживания»: редакции, особенно небольшие региональные, начинают отказываться от использования легального визуального контента из-за риска получить многотысячный иск.

АРМ просит Верховный суд обобщить существующую практику и разъяснить, в частности, кто должен отвечать за нарушение прав на фотографию, если контент поступил через подрядчика, и по каким критериям определять добросовестность редакции.

Ассоциация также готова предоставить суду подборку типовых дел и аналитику по различным моделям лицензирования фотографий.

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