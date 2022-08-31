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Общество

В Псковском ЦУР объяснили, кто должен вывозить крупногабаритный мусор

ЦУР (Центр управления региона) Псковской области рассказал жителям, кто несёт ответственность за вывоз крупногабаритного мусора. За вывоз твёрдых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов из контейнеров отвечает регоператор. Уборкой мусора и снега на общественной территории занимаются городские службы, а грязь, мусор, снег во дворе убирает управляющая компания.

«С начала месяца в систему «Инцидент Менеджмент» поступило 125 обращений на тему «Мусор/Свалки/ТКО». Жителей региона интересует, кто должен вывозить мусор после благоустройства зелёных насаждений, за что несёт ответственность региональный оператор, а за что – управляющая компания. Мы подготовили информационные карточки и разместили их в соцсетях, чтобы снизить количество обращений», – сообщили в центре управления регионом.  

Листву, спилы деревьев и другие древесные остатки должны вывозить управляющая компания или ТСЖ. За содержание контейнерных площадок отвечает собственник земельного участка – администрация, управляющая компания или собственники жилых помещений многоквартирного дома.

Также в ЦУР отметили, что регоператор не занимается установкой контейнерных площадок и контейнеров, уборкой территории вокруг контейнерных площадок, а также вывозом отходов, не относящихся к категории ТКО.

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