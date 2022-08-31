Отремонтированный участок дороги Пушкинские Горы – Локня осмотрел Михаил Ведерников в Новоржевском районе

16:11, 31 августа 2022, ПАИ

Рабочая поездка губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 31 августа продолжилась в Новоржевском районе, где глава региона проконтролировал завершающий этап ремонта трёх участков дороги Пушкинские Горы – Локня общей протяжённостью более 8 километров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Михаил Ведерников осмотрел последний из трёх участков дороги протяжённостью около шести километров. Два уже готовы на 100 %, а здесь ещё предстоит нанести разметку, доделать укрепление обочин. Работы идут по программе «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» за счёт федеральных средств.

«Общая стоимость контракта составила почти 159 млн рублей. Замечаний к выполнению подрядчиком обязательств нет», – доложил Станислав Стармолотов.

«Сколько надо времени, чтобы нанести разметку?» – уточнил Михаил Ведерников. Представитель подрядной организации заверил: два дня при благоприятной погоде.

В целом ремонт дороги завершается на месяц раньше установленного срока – принять объект профильный комитет рассчитывает в первой половине сентября.

По итогам осмотра Михаил Ведерников похвалил подрядчика за качественную и чёткую работу.

На объекте вместе с губернатором также присутствовали председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов, зампредседателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян, региональный парламентарий Андрей Михайлов, представители муниципального Собрания депутатов, подрядной организации.