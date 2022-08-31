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Политика

Организатор международного автопробега: Жители Германии не разделяют антироссийских взглядов политиков Запада

Жители Германии не разделяют антироссийских взглядов политиков некоторых европейских стран и выступают за сближение народов. Об этом заявил организатор автопробега дружбы «Берлин – Москва – 2022» Ове Шаттауер на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Для продвижения идеи дружбы народов с 2016 года проходит автопробег «Берлин – Москва», который состоится и в этом году. Участие в нём примут 15 автомобилей.

Ранее Ове Шаттауер был протестным рэпером и выступал за прекращение травли России в СМИ. После запрета от властей Германии на исполнение подобных песен, он начал заниматься строительным бизнесом. Клиенты бизнесмена также выступают за дружественные отношения с Россией.

«Мы хотим, чтобы был мир и дружба», – подчеркнул организатор автопробега.

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