Международный автопробег дружбы обсуждают в медиацентре ПАИ
Встреча с участниками автопробега дружбы «Берлин – Москва – 2022» проходит в медиацентре Псковского агентства информации.
Гости медиацентра – организатор автопробега в этом году Ове Шаттауер и директор АНО «СНО Дружба народов и развитие бизнеса» Артур Евтеев. Они расскажут о том, как строятся мосты дружбы в нынешних политических условиях.
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