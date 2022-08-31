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Общество

Международный автопробег дружбы обсуждают в медиацентре ПАИ

Встреча с участниками автопробега дружбы «Берлин – Москва – 2022» проходит в медиацентре Псковского агентства информации.

Гости медиацентра – организатор автопробега в этом году Ове Шаттауер и директор АНО «СНО Дружба народов и развитие бизнеса» Артур Евтеев. Они расскажут о том, как строятся мосты дружбы в нынешних политических условиях.

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