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Общество

В УМВД России по Псковской области прошел торжественный концерт, посвященный Дню образования регионального ведомства

Перед вручением наград. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сегодня, 31 августа, исполняется 78 лет со дня образования управления внутренних дел Псковской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Перед собравшимися в торжественной обстановке с поздравительной речью выступил начальник управления генерал-майор полиции Алексей Овсянников. Он выразил особые слова благодарности ветеранам за их кропотливый труд, отдачу и ежедневную поддержку. Начальник управления поздравил личный состав органов внутренних дел Псковской области, пожелал новых успехов в служебной деятельности, здоровья, счастья и семейного благополучия.

В торжественный день за заслуги в поддержании закона и правопорядка указом президента Российской Федерации медалью «За отличие в охране общественного порядка» награжден начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по городу Пскову майор полиции Евгений Кулешов.

Указом Президента Российской Федерации присвоено почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации» начальнику управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области полковнику полиции Игорю Сподынюку.

Медалью МВД России «За доблесть в службе» приказом Министра внутренних дел Российской Федерации награжден главный специалист отдела центра информационных технологий, связи и защиты информации УМВД России по Псковской области майор внутренней службы Андрей Агеев.

Почетной грамотой МВД России награждены начальник отделения мобилизационной подготовки и мобилизации регионального ведомства подполковник внутренней службы Владимир Александров, инспектор управления организации охраны общественного порядка УМВД майор полиции Ольга Кабишева, начальник специального приемника УМВД России по городу Пскову капитан полиции Татьяна Васильева и главный специалист-эксперт отдела кадров управления по работе с личным составом регионального УМВД референт государственной гражданской службы РФ 1 класса Юлия Бородулина.

В праздничной обстановке начальник управления вручил благодарность МВД России начальнику отделения отдела дознания УМВД России по Псковской области подполковнику полиции Людмиле Чернышевой. А почетным переходящим кубком и дипломом за 1 место в командном первенстве в соревнованиях по преодолению полосы препятствий со стрельбой наградили команду Управления уголовного розыска УМВД.

В завершении праздничного концерта со своими музыкальными подарками перед зрителями выступили участники творческого коллектив «Рубеж» УМВД России по Псковской области.

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