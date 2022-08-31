Гдович принял участие в форуме «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке

22:43, 31 августа 2022, ПАИ

Гдович Евгений Михайлов принимает участие в молодёжном форуме «Экосистема. Заповедный край», который проходит в Камчатском крае с 29 августа по 4 сентября. Об этом ПАИ сообщили в редакции газеты «Гдовская заря».

Миссией форума является объединение усилий молодежи в области сохранения природных ресурсов для будущих поколений в интересах устойчивого развития страны.



«Вчера состоялось открытие форума, где прозвучали слова приветствия от официальных лиц – выступали первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, а также руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева. Отдельно хотелось бы отметить выступление народных коллективов, которые представили культуру Камчатского края, а хедлайнером вечера стала Юлия Чечерина», – рассказал «Гдовской заре» Евгений Михайлов.



На форуме представлены экологические интерактивные площадки, где можно, например, зарядить телефон верхом на велосипеде и при этом перемолоть пластиковые крышки от бутылок, которые тут же переплавить на сувениры. Мастер-классы изготовления сувениров из старых вещей, пакетов… Всё это прекрасно сочетается с интересными лекциями и практиками от спикеров-профессионалов в сфере экологии.



«Например, сегодня у нас был необычный день, мы ездили на побережье Тихого океана, где наблюдали за забором воды для её проверки. Кураторы площадки показали нам как новые современные аппараты, так и старые – советские», – поделился впечатлениями гдович.



Земляк передал владелице экологической мастерской «Плавильня» Маргарите Васильевой пластиковые крышки, которые были собраны на берегу Чудского озера в рамках акции «ОБЕРЕГАЙка». В дальнейшем этот пластик будет переработан в памятные сувениры – брелоки и значки. Напомним, что в июне Евгений на форуме «Евразия Global» получил грантовую поддержку от Росмолодёжи. На этом форуме парень защищает свой новый экологический кейс на тему национальных проектов экологии в России.



Отметим, что молодой человек не единственный представитель Псковской области на мероприятии. В мероприятиях принимает участие Николай Морозов из Великих Лук. По средствам онлайн-связи в форуме участвует Ирина Ерёменко из Пскова, которая в силу обстоятельств не смогла прилететь на Камчатку.