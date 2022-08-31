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Политика

Развитие муниципалитета обсудил губернатор с активом Новоржевского района

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в Новоржевский район 31 августа провёл встречу с активом муниципального образования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор поблагодарил глав поселений, депутатов районного и областного Собраний, активных граждан района, которые ищут инструменты решения вопросов в интересах местных жителей, заметив, что работать приходится в непростых условиях противостояния с руководством местной администрации. «За последнее время в муниципалитет привлечены средства на ремонт дорог, мостов, модернизацию первичного звена здравоохранения, но это исключительно решение региона», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников призвал районный актив самостоятельно использовать инструменты, которые позволяют улучшать условия жизни населения. Один из наиболее действенных механизмов — территориальное общественное самоуправление (ТОС). На территории Новоржевского района уже действуют 19 ТОСов, за последние два года более 20 проектов стали победителями грантовых конкурсов. «На региональном уровне поддержка этого направления продолжит расти», – подчеркнул глава региона.

Вопрос, который особенно волнует жителей Новоржевского района – подготовка муниципалитета к отопительному сезону. На фоне заявлений руководства муниципалитета о плановой готовности, граждане выражают серьезное беспокойство. Михаил Ведерников подчеркнул, что знает о ситуации и заверил, что правительство Псковской области не оставит Новоржевский район без поддержки. «Мы знаем, что проблем много. Здесь важно, чтобы надзорные органы дали свою оценку работе муниципальной администрации», – отметил губернатор.

Во время встречи присутствующие передали вопрос руководства Новоржевской детской школы искусств – вышла из строя ударная барабанная установка, что не позволяет полноценно выступать оркестру гитаристов. Губернатор сообщил, что вопрос уже проработан и учреждение получит новый музыкальный инструмент.

Также Михаил Ведерников прокомментировал обращение по расселению аварийного жилья. Глава региона выразил уверенность, что в Псковской области необходимо развивать жилищное строительство в районах. «Мы думаем над решением, возможностью разработки региональной программы. Районы будут предусматривать «пятна» застройки, регион будет подводить инженерные коммуникации, инвестор – строить дома. Здесь регион сможет закупать квартиры для специалистов и социальных нужд. Для района такой вариант станет подспорьем в привлечении компетентных специалистов», – отметил губернатор.

Также Михаил Ведерников ответил на вопросы о строительстве фельдшерско-акушерского пункта в деревне Дуброво и физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Новоржеве. Оба объекта должны быть сданы в текущем году. «Сейчас препятствий для завершения работ быть не должно. Но вы держите на особом контроле этот вопрос», – обратился к депутатскому корпусу губернатор.

«Мне обидно, что упускается столько возможностей. Они есть как на федеральном, так и на региональном уровнях. Нужно сосредоточиться на развитии района», – сказал Михаил Ведерников и призвал всех включиться в общую работу на благо жителей.

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