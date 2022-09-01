Областные власти проработают заявку в Минстрой с проектом по благоустройству парка Пустошки

08:46, 01 сентября 2022, ПАИ

Вопрос подачи заявки в Минстрой РФ на конкурс среди малых городов и исторических поселений, которая позволит продолжить благоустройство городского парка Пустошки, проработают по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом глава региона сообщил 31 августа во время встречи с активом Пустошкинского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Открывая встречу с активом района, Михаил Ведерников озвучил результаты ежеквартального рейтинга муниципальных образований. Пустошкинский район уже долгое время занимает последнее, 26 место, в том числе по уровню коммуникации со стороны администрации района и качества реализации национальных проектов.

«Вы находитесь в непростых условиях, когда районная администрация избралась, но, к сожалению, нормального, полноценного взаимодействия с правительством области мы не видим. Поэтому нам с вами нужно активнее работать, взаимодействовать напрямую, чтобы использовать те возможности для развития, которые сейчас есть», – сказал Михаил Ведерников, обращаясь к представителям актива и районным депутатам. Глава региона также отметил активность местных жителей и успешный опыт реализации общественных инициатив.

Со своей стороны представители районного Собрания депутатов подтвердили, что с правительством Псковской области, исполнительными органами региона налажена конструктивная коммуникация, которая позволяет оперативно решать многие вопросы, и подтвердили готовность к продолжению совместной работы.

Состоялся открытый и конструктивный разговор. Глава региона выслушал представителей Пустошкинского района, ответил на актуальные вопросы и по итогам обсуждения дал ряд поручений, направленных на решение наиболее острых проблем.

К дорожной сфере традиционно приковано особое внимание. Участники встречи попросили содействия в расчистке региональной дороги «Пустошка – Себеж» до границы Себежского района, где безопасности автомобилистов угрожают аварийные деревья. Глава региона отметил, что вопрос будет решен в кратчайшие сроки.

Необходимость ремонта сельских домов культуры – ещё одно актуальное направление. «Сейчас есть большое количество программ, в которых Пустошкинский район, к сожалению, не участвует, – констатировал Михаил Ведерников. – Давайте с вами напрямую отрабатывать. Никакого резервного фонда правительства области не хватит, чтобы в отдельном порядке приводить в порядок Дома культуры. Хотя есть хорошие специализированные программы, финансирование есть». ОН добавил, что для участия в них объекты недвижимости, в которых располагаются учреждения культуры, необходимо поставить на баланс муниципалитета.

Ещё одно обращение касалось перспектив развития сотовой связи в муниципальном образовании. Глава региона напомнил о поддержке председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, благодаря которой в 48 малонаселённых пунктах Псковской области удалось установить базовые станции для обеспечения услуг подвижной радиотелефонной связи. В этом году одну вышку сотовой связи установят и в Пустошкинском районе, сообщил Михаил Ведерников.

Кроме того, на встрече была озвучена инициатива размещения на федеральной трассе баннера в поддержку специальной военной операции или с изображением бойцов, которые защищают жителей Донбасса, отстаивают интересы Родины. Глава региона предложение поддержал и добавил, что в ближайшее время различные тематические баннеры будут размещены в каждом муниципальном образовании.

По итогам разговора губернатор призвал пустошан принимать активное участие в различных федеральных и региональных проектах и программах. «Программ сейчас огромное количество. Возможности очень хорошие, позволяющие привлечь серьезное финансирование. Мы готовы сопровождать вас в ручном режиме», – сказал Михаил Ведерников.