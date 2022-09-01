Студенты ПсковГУ вошли в десятку лучших на конкурсе «Цифровой прорыв»

11:23, 01 сентября 2022, ПАИ

Студенты института инженерных наук стали шестыми в финальной таблице списка команд, успешно защитивших свой проект на четвёртом онлайн-хакатон-конкурсе «Цифровой прорыв». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского государственного университета.

Масштабный проект для IT-специалистов в России проходил с 26 по 28 августа в Санкт-Петербурге. В команду ПсковГУ «А8М» вошли третьекурсники направления подготовки «информационные системы и технологии» Глеб Никифоров, Максим Макаров и Максим Малахов.

К участию в конкурсе допускались школьники, студенты, практикующие программисты и аналитики. Темой этого сезона стал «Искусственный интеллект» (ИИ). В текущем году в хакатоне приняли участие 580 участников, организованных в 75 команд. Участникам было предложено выбрать один из четырёх кейсов – задач, поставленных ведущими компаниями страны: предсказание спроса с помощью ИИ от ПАО «Ростелеком», юридический помощник для проверки НПА от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, алгоритмы на страже экономической стабильности от Центрального банка РФ, ИИ по следам пользователей от «ВКонтакте».

Хакатон проводился как дистанционно на собственной электронной платформе, так и очно на площадке в Санкт-Петербурге. На выполнение кейса было отведено 48 часов. В ходе соревнования были организованы встречи с экспертами: три промежуточных чекпойнта и финальный чекап.

Команда ПсковГУ выбрала кейс ПАО «Ростелеком»: предсказание спроса с помощью ИИ. Задача заключалась в анализе внутренних данных корпорации, обогащении их внешними данными и построении модели машинного обучения на их основе. Было необходимо выделить клиентов, наиболее заинтересованных в покупке предполагаемой услуги. Решение команды заключалось в дополнении датасета статистикой городов России и дальнейшем построении нейронной сети на языке программирования Python, используя библиотеки с открытым исходным кодом.

После представления проектов команды были ранжированы по точности работы построенной модели. Команда «А8М» заняла 6-е место среди 14 команд, успешно прошедших защиту.

«Участники получили бесценный опыт, в том числе благодаря поддержке ведущих экспертов IT-индустрии», – отметили в пресс-службе.