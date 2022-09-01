Две мастерские проекта «Молодые профессионалы» открылись в политехническом колледже Пскова

11:36, 01 сентября 2022, ПАИ

В День знаний, 1 сентября, в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» открыты две мастерские в Псковском политехническом колледже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Площадки для наработки профессиональных навыков откроются в одних из самых перспективных направлений обучения: «веб-дизайн и разработка» и «сетевое и системное администрирование». Для их оснащения закуплены компьютерная техника, современное программное обеспечение и другое оборудование, необходимое для практического изучения дисциплин IT- сферы. На эти цели из федерального бюджета выделено 10 млн рублей.

Всего в этом году в пяти колледжах региона откроются 11 новых учебных мастерских. Так, уже 2 сентября в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса откроются площадки по направлениям «кондитерское дело» и «хлебопечение». Они оборудованы разделочными столами, духовыми шкафами, печами, профессиональными приборами и инвентарём. Создание мастерских обошлось более чем в 17 млн рублей, из которых половина — средства федерального бюджета.

Секции практической подготовки специалистов компетенций «ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и «обслуживание грузовой техники» 2 сентября откроют свои двери для студентов Великолукского механико-технологического колледжа. Обновлённые мастерские пополнились двумя новыми легковыми автомобилями и двумя грузовыми. Приобретены также комплектующие, специальное ремонтное оборудование и наборы инструментов. На реализацию проекта выделено свыше 10 млн рублей из федерального бюджета.

Кроме того, в сентябре состоится открытие мастерских в Великолукском политехническом колледже по направлениям «сварочные технологии» и «промышленная автоматика» и в Псковском агротехническом колледже по компетенциям «электромонтаж», «интеллектуальные системы учёта электроэнергии» и «эксплуатация кабельных линий электропередачи».

Добавим, мастера производственного обучения прошли специальную подготовку. Всего на реализацию комплекса мероприятий по созданию мастерских в колледжах Псковской области по национальному проекту «Образование» в этом году выделено 56 млн рублей.