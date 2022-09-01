«Школа историков» стартует 5 сентября в рамках форума «Истоки»

12:25, 01 сентября 2022, ПАИ

Торжественное открытие «Школы историков» состоится в Печорах 5 сентября в рамках молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Школа историков» соберёт молодых историков, реконструкторов, экскурсоводов, поисковиков со всей России. Возраст участников – от 18 до 35 лет.

Смена «Школа историков» продлится до 11 сентября. В программе встречи с писателями, историками, преподавателями и журналистами, а также лекции и панельные дискуссии, посвящённые истории России. Завершат смену экскурсии по историческим местам Псковской земли – к мемориалу «Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве и в Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь.

Напомним, что форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. Следующими будут смены «Школа созидания», «Школа молодого патриота», «Школа сохранения памяти», «Школа волонтёра культуры». Своё направление могут выбрать исследователи, творческая молодёжь, педагоги от 18 до 35 лет, молодые семьи с детьми в возрасте от 7 лет, а также активисты детских движений от 14 до 17 лет.

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодёжи в рамках программы «Роспатриот», правительство Псковской области, Российское военно-историческое общество, Российские студенческие отряды, Псково-Печерский мужской монастырь.