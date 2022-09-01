140 первоклассников приняла новая школа в Великих Луках

13:00, 01 сентября 2022, ПАИ

140 детей пошли в первый класс в инженерно-экономическом лицее на улице Заслонова в Великих Луках 1 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сегодня после торжественного открытия первыми в лицей зашли первоклассники – 140 детей. Всего же здесь будет обучаться порядка 900 ребят.

Напомним, что инженерно-экономический лицей на улице Заслонова в Великих Луках построили в рамках нацпроекта «Образование». В частности, в школе есть огромный спортивный комплекс, два бассейна, а инфраструктура для развития образования соответствует самым современным стандартам.