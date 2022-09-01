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Общество

Новая школа торжественно открылась в Псковской области

Инженерно-экономический лицей на улице Заслонова торжественно открылся в Великих Луках 1 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Торжественная линейка в новом образовательном учреждении началась с гимна РФ и поднятия флага. На школьном дворе собрались ученики разных классов, в том числе и первоклассники.

Директор школы Юлия Ярышкина поблагодарила руководство региона и города за создание новой современной школы.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с 1 Сентября и открытием нового учреждения образования всех присутствующих поздравила его первый заместитель Вера Емельянова.

«Дорогие ребята, преподаватели, родители, искренне поздравляю вас с Днём знаний. Сегодня в Псковской области более семи тысяч первоклассников и без малого 70 тысяч школьников войдут в школьные здания и приступят к учёбе. Я желаю каждому из вас счастья, удачи на этом пути. А мы со своей стороны сделаем всё возможное, чтобы наша образовательная система была комфортной для каждого участника. Пусть новый учебный год будет счастливым, плодотворным, полным творчества и победа», – зачитала Вера Емельянова поздравление главы региона.

Напомним, что инженерно-экономический лицей на улице Заслонова в Великих Луках построили в рамках нацпроекта «Образование». В частности, в школе есть огромный спортивный комплекс, два бассейна, а инфраструктура для развития образования соответствует самым современным стандартам.

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