В старейшей школе Пскова прозвенел звонок в честь Дня знаний

14:30, 01 сентября 2022, ПАИ

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В старейшей школе Пскова прозвенел звонок в честь Дня знаний. Как рассказал Борис Елкин в своём Telegram-канале, сегодня он вместе с прокурором Псковской области Иваном Грибовым поздравил учащихся с началом нового учебного года.

«Это 1 сентября особенное. В каждой школе сегодня подняли государственный флаг и исполнили гимн России. Новая традиция будет повторяться каждый понедельник. В этом году первый звонок прозвенел для 3 тысяч 350 ребят. Это почти на 200 детей больше, чем в прошлом году. Всего за парты сегодня сели около 27,5 тысячи юных псковичей. Поздравляю школьников с Днем знаний! Пусть учеба дается легко!»

Он добавил, что в этом году будет разработан проект капитального ремонта здания школы № 1, объекта культурного наследия.