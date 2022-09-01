Опубликовано видео прощания Путина с Горбачёвым
Видеозапись прощания президента РФ Владимира Путина с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым опубликована в Telegram-канале РИА «Новости».
Глава государства положил букет бордовых роз к гробу, некоторое время постоял возле покойного, поклонился и попрощался.
Напомним, о смерти первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва стало известно 30 августа. Он скончался на 92-м году жизни.
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