Опубликовано видео прощания Путина с Горбачёвым

14:38, 01 сентября 2022, ПАИ

Видеозапись прощания президента РФ Владимира Путина с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым опубликована в Telegram-канале РИА «Новости».

Глава государства положил букет бордовых роз к гробу, некоторое время постоял возле покойного, поклонился и попрощался.

Напомним, о смерти первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва стало известно 30 августа. Он скончался на 92-м году жизни.