Школа в Островском районе открылась после капремонта

17:34, 01 сентября 2022, ПАИ

Воронцовская школа в Островском районе открылась после капитального ремонта, пишет газета «Островские вести».

В частности, в школе выполнили фасадные работы, заменили окна на стеклопакеты, обновили радиаторы отопления и сделали внутренний косметический ремонт.

Учащихся школы и педагогов с открытием учреждения после капремонта и с Днём знаний поздравил врио председателя комитета по образованию правительства Псковской области Андрей Ермаков. Он пожелал детям, впервые переступающим школьный порог, чтобы учебное учреждение стало их вторым домом. «Равняйтесь на ваших старших товарищей, учителей. Уверен, что вам понравится школьная жизнь, она вас захватит», – сказал руководитель комитета, обращаясь к первоклассникам.

Школьников и преподавателей с новым учебным годом также поздравил глава Островского района Дмитрий Быстров. Он подчеркнул, что такой школы нет даже в районном центре, настолько качественно в ней проведён ремонт. Учебное учреждение соответствует всем современным требованиям. Руководитель муниципалитета попросил школьников беречь обновленную школу.

Другие выступающие также с восторгом говорили о школе, представшей в новом облике. Они желали ученическому и педагогическому коллективам здоровья и успехов каждому на своём поприще.

Напомним, в 2022 году в здании школы провели капитальный ремонт в рамках реализации проекта «Модернизация школьных систем образования Псковской области».