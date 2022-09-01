Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Школа в Островском районе открылась после капремонта

Фото газеты «Островские вести»

Воронцовская школа в Островском районе открылась после капитального ремонта, пишет газета «Островские вести».

В частности, в школе выполнили фасадные работы, заменили окна на стеклопакеты, обновили радиаторы отопления и сделали внутренний косметический ремонт.

Фото газеты «Островские вести»

Учащихся школы и педагогов с открытием учреждения после капремонта и с Днём знаний поздравил врио председателя комитета по образованию правительства Псковской области Андрей Ермаков. Он пожелал детям, впервые переступающим школьный порог, чтобы учебное учреждение стало их вторым домом. «Равняйтесь на ваших старших товарищей, учителей. Уверен, что вам понравится школьная жизнь, она вас захватит», – сказал руководитель комитета, обращаясь к первоклассникам.

Фото газеты «Островские вести»

Школьников и преподавателей с новым учебным годом также поздравил глава Островского района Дмитрий Быстров. Он подчеркнул, что такой школы нет даже в районном центре, настолько качественно в ней проведён ремонт. Учебное учреждение соответствует всем современным требованиям. Руководитель муниципалитета попросил школьников беречь обновленную школу.

Фото газеты «Островские вести»

Другие выступающие также с восторгом говорили о школе, представшей в новом облике. Они желали ученическому и педагогическому коллективам здоровья и успехов каждому на своём поприще.

Фото газеты «Островские вести»

Напомним, в 2022 году в здании школы провели капитальный ремонт в рамках реализации проекта «Модернизация школьных систем образования Псковской области».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

01 сентября 2022

Ольга Тимофеева прокомментировала ситуацию с незаконной агитацией «Яблока» в Пскове
01 сентября 2022

Почти 100% жертв аферистов знали о способах мошенничества — псковская полиция
01 сентября 2022

Наиболее приоритетные научные направления перечислил школьникам Михаил Мишустин
01 сентября 2022

В Пскове ограничат движение транспорта по улице Коммунальной
01 сентября 2022

Политическая реклама вместо культурной афиши: псковичи жалуются на агитацию «Яблока»
01 сентября 2022

День знаний отпраздновали в районах Псковской области
01 сентября 2022

Просветительский марафон «Знание» стартовал в России
01 сентября 2022

Псковичей приглашают на первую после реставрации выставку в Поганкиных палатах

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...