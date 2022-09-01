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Политика

Ольга Тимофеева прокомментировала ситуацию с незаконной агитацией «Яблока» в Пскове

Фото: Максим Быков

Ситуацию с незаконным размещением агитационных материалов партии «Яблоко» на стойках Театрально-концертной дирекции Псковской области прокомментировала Псковскому агентству информации председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева.

«Для нас это, конечно, очень неприятная ситуация, потому что накануне таких масштабных мероприятий, как хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского, который пройдёт в эти выходные, и фестиваль духовых оркестров военных, который состоится в следующие выходные, псковичи не видят анонсов мероприятий, – отметила Ольга Тимофеева. – И мы уже неоднократно снимали эту обклейку, и ежедневно она опять появляется. Это безобразие, и, конечно, недопустимо в рамках того, что всё-таки эти площадки направлены на предоставление информации о культурных мероприятиях».

Ольга Тимофеева также сообщила, что представители комитета уже обращались в правоохранительные органы по этому вопросу.

«Сейчас ещё одно обращение туда поступит, – сказала она. – Эти стойки принадлежат на праве безвозмездного пользования учреждению культуры. Поэтому в соответствии с законодательством только это учреждение культуры может размещать информационные материалы на конструкциях, которые представлены в аренду. Они принадлежат Театрально-концертной дирекции Псковской области».

Фото: Максим Быков

По словам руководителя профильного комитета, это началось три дня назад. «Они поверх анонсов культурных мероприятий клеят, портят наши анонсы, срывают их и клеят свои непосредственно на фанеру. Наши сотрудники срывали их материалы, но снова всё заклеено», – добавила Ольга Тимофеева.

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