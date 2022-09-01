Более 3 тысяч новых школьных автобусов отправят в регионы России
Новые школьные автобусы получат российские регионы. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 10 млрд рублей, сообщает Telegram-канал кабмина.
Чтобы у детей была возможность с комфортом добираться до школы, будет закуплено 3020 новых школьных автобусов. Работа ведется по поручению президента.
В течение 2021 – 2023 годов за счет средств федерального бюджета ежегодно должно закупаться не менее 4 тысяч новых автобусов.
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