Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 3 тысяч новых школьных автобусов отправят в регионы России

Новые школьные автобусы получат российские регионы. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 10 млрд рублей, сообщает Telegram-канал кабмина.

Фото: Telegram-канал правительства РФ

Чтобы у детей была возможность с комфортом добираться до школы, будет закуплено 3020 новых школьных автобусов. Работа ведется по поручению президента. 

В течение 2021 – 2023 годов за счет средств федерального бюджета ежегодно должно закупаться не менее 4 тысяч новых автобусов.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

01 сентября 2022

ФОТОФАКТ Поток Персеиды удалось запечатлеть в Пушкиногорском районе

01 сентября 2022

Ольга Тимофеева прокомментировала ситуацию с незаконной агитацией «Яблока» в Пскове
01 сентября 2022

Почти 100% жертв аферистов знали о способах мошенничества – псковская полиция
01 сентября 2022

Наиболее приоритетные научные направления перечислил школьникам Михаил Мишустин
01 сентября 2022

В Пскове ограничат движение транспорта по улице Коммунальной
01 сентября 2022

Политическая реклама вместо культурной афиши: псковичи жалуются на агитацию «Яблока»
01 сентября 2022

День знаний отпраздновали в районах Псковской области
01 сентября 2022

Просветительский марафон «Знание» стартовал в России

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...