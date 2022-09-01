Сбербанк рассказал, кто пользуется молодёжной ипотекой

20:05, 01 сентября 2022, ПАИ

Аналитический центр Домклик от Сбера подвёл результаты первого года действия молодёжной ипотеки, сообщили в пресс-службе ПАО «Сбербанк». С 1 сентября 2021 года банк снизил минимальный возраст заёмщиков по ипотеке с 21 года до 18 лет, что позволило гражданам, достигшим совершеннолетия, решать жилищные вопросы с помощью займа. В июне 2022 года Сбер сделал молодёжную ипотеку доступной по программе господдержки.

По данным аналитиков Домклик, банк выдал молодёжи в возрасте от 18 до 20 лет жилищных кредитов почти вдвое больше, чем в прошлом году. Средняя сумма молодёжной ипотеки в Сбере составляет на 30% меньше, чем ипотеки в целом. Девушки берут ипотеку чаще, чем парни (64 и 36% соответственно).

Аналитики Домклик отмечают, что больше всего молодёжных ипотек оформляется в таких регионах, как Москва (11% от общего объёма), Московская область (9%), Санкт-Петербург (6%), Тюменская область (6%), Свердловская область (5%), Башкортостан (5%), Татарстан (4%) и Краснодарский край (4%).

На покупку квартиры в новостройках Сбер выдал 20% таких кредитов, остальные 80% – на покупку вторичного жилья.

Молодые люди в основном приобретают однокомнатные квартиры (46,5% всех выдач в 2022 году) – «двушки» (37%) и «трёшки» (13,7%) менее востребованы.

«В общем объёме ипотечных выдач молодёжная ипотека занимает небольшую долю: за 2022 год банк выдал заёмщикам в возрасте от 18 до 20 лет всего 1700 кредитов. Однако для нас важны такие программы, ведь они делают ипотеку доступной для молодых семей, зачастую нуждающихся в улучшении жилищных условий. Молодежная ипотека от Сбера помогает тысячам молодых пар решить квартирный вопрос на раннем этапе, создавать семьи в собственном жилье», – прокомментировал развитие молодёжной ипотеки вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв.

Рассчитать ипотеку и подать заявку можно онлайн на Домклик.

ПАО Сбербанк – один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.

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