Голосующие впервые избиратели получат на выборах памятные сувениры
Каждый впервые голосующий избиратель получит небольшой сувенир от избирательной комиссии. Об этом рассказали в избирательной комиссии Псковской области.
«В этом году 5375 молодых избирателей Псковской области, которым исполнилось 18 лет и которые впервые участвуют в выборах, традиционно получат памятный сувенир», – сообщили в Telegram-канале регионального избиркома.
Среди сувенирной продукции будут значки, карманные календарики, блокноты, ручки, магниты на холодильник. Вся продукция украшена символикой предстоящих выборов. Для каждого района представлен свой вид сувениров.
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