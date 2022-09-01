Голосующие впервые избиратели получат на выборах памятные сувениры

22:20, 01 сентября 2022, ПАИ

Каждый впервые голосующий избиратель получит небольшой сувенир от избирательной комиссии. Об этом рассказали в избирательной комиссии Псковской области.

«В этом году 5375 молодых избирателей Псковской области, которым исполнилось 18 лет и которые впервые участвуют в выборах, традиционно получат памятный сувенир», – сообщили в Telegram-канале регионального избиркома.

Среди сувенирной продукции будут значки, карманные календарики, блокноты, ручки, магниты на холодильник. Вся продукция украшена символикой предстоящих выборов. Для каждого района представлен свой вид сувениров.