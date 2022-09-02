День российской гвардии отмечают 2 сентября

07:01, 02 сентября 2022, ПАИ

2 сентября в Вооруженных Силах РФ отмечается День российской гвардии, сообщает calend.ru.

Этот памятный день ВС РФ установлен в 2000 году указом президента России Владимира Путина в связи с 300-летним юбилеем российской гвардии (Указ Президента РФ № 2032 от 22 декабря 2000 года «Об установлении Дня российской гвардии») и в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы.

Российская Императорская Гвардия была создана в начале царствования Петра Первого из «потешных войск» в составе Преображенского и Семеновского полков, официально получивших название «гвардейских» в 1700 году. В то время гвардией традиционно называли отборную, привилегированную, лучше других обученную и экипированную часть войск.

Гвардейские полки участвовали во всех исторически значимых сражениях 18-19 веков, всегда показывая образцы героизма, мужества и самоотверженности.

В 1918 году гвардейские части были упразднены вместе с расформированием царской армии, а вновь созданы в годы Великой Отечественной войны (1941—1945).

Отличившиеся под Смоленском в 1941 году четыре стрелковые дивизии по распоряжению И.Сталина получили наименование гвардейских. В сентябре этого же года в Красной армии было введено понятие «гвардейская часть».

Звание «гвардейский» присваивалось воинским частям, кораблям, соединениям и объединениям советских Вооруженных сил, отличившимся в боях во время Великой Отечественной войны. Воинское формирование получало гвардейское знамя, а личный состав — гвардейское звание и нагрудный знак.

Гвардии современной России, входящие в состав Вооруженных Сил РФ, это: гвардейская танковая Кантемировская дивизия, гвардейская мотострелковая Таманская дивизия, гвардейская отдельная мотострелковая Севастопольская бригада, 28 Краснознаменная Гвардейская ракетная дивизия, находящаяся в составе 27 ракетной армии, линейные соединения ВДВ, гвардейские части и корабли ВМФ, гвардейские части Сухопутных войск и Военно-воздушных сил. В настоящее время более 100 воинских частей и соединений армии и флота России имеют почетное наименование «гвардейских».

В апреле 2016 года Указом Президента РФ была создана Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (ФСВНГ или Росгвардия), в структуру которой вошли также и войска национальной гвардии РФ, созданные тогда же на базе Внутренних войск МВД России. Росгвардия наряду с ФСБ, СВР, ФСО, ГФС, ФСТЭК и Службой специальных объектов при Президенте России относится к «силам и средствам обеспечения безопасности», то есть к спецслужбам.