За год спрос на врачей в Псковской области вырос на 84%

09:00, 02 сентября 2022, ПАИ

За последний месяц спрос на специалистов в сфере медицины в Псковской области вырос на 84% относительно такого же месяца предыдущего года. Средняя предлагаемая зарплата составляет около 53 455 рублей, сообщает hh.ru.

Сейчас в Псковской области 75% вакансий в сфере медицины размещено для лечащих врачей. При этом по сравнению с августом 2021 года в регионе вырос спрос на педиатров (+7% новых вакансий). Кроме того, для врачей-инфекционистов вакансий стало на 4% больше, чем в августе 2021 года. Спрос на медсестер увеличился на 3% по сравнению с прошлым годом.

Медиана заработной платы для медсестер в Псковской области – 29,5 тысячи рублей, для педиатров – 50 тысяч рублей, для хирургов – 60 тысяч, для анестезиологов-реаниматологов – 66,7 тысячи рублей.