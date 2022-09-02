Ограничения полётов на юг России продлили до 10 сентября

09:45, 02 сентября 2022, ПАИ

Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлили до 10 сентября. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Временно ограничены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Все остальные аэропорты работают в штатном режиме. В ведомстве также напомнили о рекомендациях авиакомпаниям использовать для перевозки пассажиров аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.