Великолучанин попался на краже тушёнки и кофе

11:05, 02 сентября 2022, ПАИ

Подозреваемого в краже задержали росгвардейцы в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

1 сентября в 12:15 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что неизвестный похитил из магазина на улице С. Перовской 14 банок тушёнки, флакон шампуня, банку кофе и скрылся.

Получив приметы подозреваемого, росгвардейцы организовали поисковые мероприятия, в ходе которых мужчина был задержан на проспекте Ленина. Им оказался 34-летний местный житель. Для дальнейшего разбирательства он передан сотрудникам полиции.