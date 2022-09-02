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Происшествия

Великолучанин попался на краже тушёнки и кофе

Подозреваемого в краже задержали росгвардейцы в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

1 сентября в 12:15 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что неизвестный похитил из магазина на улице С. Перовской 14 банок тушёнки, флакон шампуня, банку кофе и скрылся.

Получив приметы подозреваемого, росгвардейцы организовали поисковые мероприятия, в ходе которых мужчина был задержан на проспекте Ленина. Им оказался 34-летний местный житель. Для дальнейшего разбирательства он передан сотрудникам полиции.

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