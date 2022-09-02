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Общество

Заморозки ожидаются в Псковской области 3-4 сентября

Утром 3 и 4 сентября местами по Псковской области ожидаются заморозки на почве и в воздухе до -1 градуса, сообщает Псковский гидрометцентр.

При заморозках на поверхности почвы специалисты рекомендуют гражданам принять меры к защите насаждений. Наиболее практичным и часто используемым садоводами способом спасения молодых всходов от заморозков является укрытие растений. Материал должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая плёнка, соломенные или тростниковые маты).

Защитить культуры от заморозка можно и при помощи дымления (окуривания), используя для этого дымовые шашки или дымовые кучи. Дымовая шашка наполнена смесью вещества, которое, сгорая, выделяет много дыма, безвредного для цветущего дерева. Действует дымовая шашка 8-10 минут.

Для приготовления дымовых куч используют сырую солому, хворост, траву, торф, листья, опилки, сорняки, бытовой мусор — всё, что будет медленно гореть (тлеть) и выделять много дыма (снаружи можно класть влажные материалы). Дело в том, что не огонь защищает сад от заморозков, а дым: он стелется над землёй и не даёт ей возможности переохладиться, отдать своё тепло.

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