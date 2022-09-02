Ни один человек не умер от COVID-19 в Псковской области за сутки

12:00, 02 сентября 2022, ПАИ

Ни одного летального случая от коронавируса не зарегистрировано в Псковской области за минувший день, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии от коронавируса в Псковской области скончалось 1 895 человек, заразилось 115 959 человек, выздоровело 112 414 пациентов.

Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.