Обед – 30 копеек, завтрак – 15 копеек: как кормили псковских школьников в 1975 году

15:16, 02 сентября 2022, ПАИ

Как кормили псковских школьников в 1975 году, рассказали сотрудники Государственного архива Псковской области в своём Telegram-канале.

Читателям, в частности, предлагают ознакомиться с протоколом «заседания постоянной комиссии по торговле и общественному питанию городского Совета депутатов трудящихся о готовности школьных столовых и буфетов к началу нового учебного года».

В документе указано, что в школах № 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 20 были свои столовые с полным циклом приготовления пищи. Ещё в 11 действовали только раздаточные. Всего трест столовых в 1975 году обслуживал 22 школы Пскова с 17 883 учащимися.

Не все дети при этом были охвачены горячим питанием. «Конечно, охватить горячим организованным питанием всех учащихся не представляется возможным. Так, например, по школе № 7 процент охвата – 29 %», – сообщает протокол.

Особо отмечена базовая школьная столовая № 14, которая находилась в подвальном помещении школы № 8. «Не соответствует требуемым нормам, недостаточно складских помещений, комната для бухгалтерии мала – всего 25 кв. м», – следует из материалов.

«Родители и учащиеся в любое время могут приобрести талоны на обед. Стоимость обеда – 0,30 коп., завтрака – 0,15 коп.», – говорится в документе.