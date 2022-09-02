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Общество

Сбер: Более 25% покупок в интернете псковичи совершают через платёжный сервис SberPay

За семь месяцев текущего года жители Псковской области оплатили покупки в интернете через платёжный сервис SberPay на 85 млн рублей. При этом оборот интернет-эквайринга продолжает активно расти.

Со SberPay во время онлайн-покупок не нужно вводить номер карты и ждать СМС-подтверждения. При оформлении заказа достаточно нажать на зелёную кнопку SberPay. Система автоматически перенаправит человека в приложение «СберБанк Онлайн», в котором он легко оплатит покупку. При этом на экране смартфона видны название магазина, сумма операции и остаток на карте, чтобы ещё раз проверить правильность списаний.

«Когда вы оплачиваете покупки онлайн через SberPay, это безопасно: покупки оплачиваются через «СберБанк Онлайн». SberPay не передаёт ваши данные сторонним сервисам, они остаются в защищённой системе Сбербанка. Это удобно: не нужно держать карту под рукой и вводить её данные – достаточно нескольких нажатий. Это просто: если у вас есть мобильное приложение «СберБанк Онлайн», то вы уже готовы пользоваться SberPay. Это бесплатный платёжный сервис», – сказали в банке.

Также отмечается, что для оплаты можно выбрать любую из имеющихся карт – и остаток на карте видно сразу, а не когда операция уже отменилась из-за недостатка средств на ней.

«Сервис SberPay для оплаты в интернете становится с каждым годом всё популярнее, и это закономерно: транзакции осуществляются безопасно и практически моментально с помощью мобильного приложения «СберБанк Онлайн». Сегодня уже каждая четвёртая покупка псковичей в интернете совершается через платёжный сервис SberPay», – подчеркнул управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

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