Испытание ливнем прошли строящиеся подземные переходы в Великих Луках

17:15, 02 сентября 2022, ПАИ

Строительство подземных переходов на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках близится к завершению. Дренажная система переходов выдержала прошедшие ливни. Об этом сообщает Telegram-канал «Великолукские новости».

На сегодняшний день уже заканчиваются монолитные работы в последнем подземном переходе, два других готовы к отделочным работам. При благоприятных погодных условиях строители приступят к покраске сооружений.

«Ведётся подготовка к асфальтированию пятна застройки. Кроме того, активно благоустраивают территорию объекта и ведут отделочные работы», – говорится в сообщении.