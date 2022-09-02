Испытание ливнем прошли строящиеся подземные переходы в Великих Луках
Строительство подземных переходов на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках близится к завершению. Дренажная система переходов выдержала прошедшие ливни. Об этом сообщает Telegram-канал «Великолукские новости».
На сегодняшний день уже заканчиваются монолитные работы в последнем подземном переходе, два других готовы к отделочным работам. При благоприятных погодных условиях строители приступят к покраске сооружений.
«Ведётся подготовка к асфальтированию пятна застройки. Кроме того, активно благоустраивают территорию объекта и ведут отделочные работы», – говорится в сообщении.
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02 сентября 2022
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