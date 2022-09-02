Ещё 140 жителей Псковской области вылечились от COVID-19

17:05, 02 сентября 2022, ПАИ

140 человек вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 в Псковской области за сутки. Всего с начала пандемии выздоровело 112 554 пациента, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

За сутки коронавирус подтвердили у 232 человек в регионе, всего COVID-19 заразился 116 191 житель Псковской области. Умерло 1 895 инфицированных коронавирусом человек.

Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Рекомендуется соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра.