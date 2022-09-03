Михаил Ведерников пригласил жителей и гостей Пскова на фестиваль хорового пения

22:57, 03 сентября 2022, ПАИ

В Пскове начался Всероссийский хоровой фестиваль имени Гри́вского.

На фестиваль соберутся 35 хоровых коллективов со всей нашей страны и Республики Беларусь, отметил в еженедельном обращении губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Можно будет услышать Академический большой хор «Мастера хорового пения», Государственный академический Московской областной хор имени Кожевникова, Государственную концертно-театральную капеллу Москвы им. Вадима Судакова и многие другие. Вход на все мероприятия свободный. Билеты нужны будут только на сидячие места на концерты в Кремле (они буду проходить ежедневно в 19:00). Их можно получить в кассе филармонии. Без таких пригласительных нужно будет брать с собой пледы или стульчики, чтобы вам было на чём посидеть. Друзья, мы специально сделали фестиваль трёхдневным, чтобы жители и гости города смогли побывать на всех локациях. Это Кремль, Покровский угол, Дендропарк и Детский парк. Желаю по возможности посетить каждую из них! Хоровой праздник продлится до 4 сентября включительно», – пригласил глава региона.