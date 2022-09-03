Вторая мировая война завершилась 77 лет назад

12:11, 03 сентября 2022, ПАИ

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Памятную дату – День окончания Второй мировой войны (1945 год) – отмечают в России 3 сентября, сообщает calend.ru.

Международно-правовым основанием для установления этого праздника стал Акт о капитуляции Японии. Его подписали представители союзных государств 2 сентября 1945 года. Этот документ и ознаменовал окончание Второй мировой войны, которая началась 1 сентября 1939 года нападением нацистской Германии на Польшу.

Вторая мировая война была завершена. Она принесла неисчислимые разрушения и огромные потери всем участвовавшим в ней государствам. Победа СССР и стран антигитлеровской коалиции над нацистской Германией и милитаристской Японией в данной войне имела всемирно-историческое значение. Она также оказала огромное влияние на все послевоенное развитие человечества, коренным образом изменила расстановку политических сил в мире.