Культуролог оценил возможности достижения технологического суверенитета России

12:37, 03 сентября 2022, ПАИ

Не вызывает сомнений, что технологический суверенитет будет достигнут, об этом свидетельствует созидательный опыт России, мудрость народа, достигнутый уровень науки и техники, блестящие достижения ВПК. Об этом заявил российский культуролог, доктор культурологии, профессор, член-корреспондент Санкт-Петербургского отделения МАН ВШ и АН ВШ РФ (2015г.), заслуженный работник культуры РФ, организатор и первый председатель псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Голышев. Так он прокомментировал задачи России по достижению технологической независимости.

Ранее президент РФ Владимир Путин указал на важность выполнения задач, связанных с фундаментальной и прикладной наукой, и использования этих решений в российской промышленности, науке, фармацевтике, медицине, сельском хозяйстве и других отраслях.

Александр Голышев подчеркнул, развитие технологий и наше будущее будут зависеть от уровня инновационной культуры в стране, определяющей общественное стратегическое мышление.

Он напомнил, что инновационная культура — это знания, умения и опыт целенаправленной подготовки, комплексного внедрения и всестороннего освоения новшеств в различных областях человеческой жизнедеятельности при сохранении в инновационной системе динамического единства старого, современного и нового.

«Она отражает целостную ориентацию человека, закрепленную в мотивах, знаниях, умениях и навыках, а также в образах и нормах поведения. Ее формирование связано, прежде всего, с развитием творческих способностей и реализацией креативного потенциала самого человека»,- отметил Александр Голышев.

Он также обратил внимание на тот факт, что через инновационную культуру можно добиться существенного влияния на всю профессиональную деятельность и производственные отношения в стране.

Культуролог подчеркнул, что инновационная культура обладает могучим антибюрократическим и созидательным зарядом. При ней невозможно, чтобы в законодательстве страны не была бы закреплена система господдержки науки и отсутствовала бы комплексная система мониторинга результативности научно-исследовательской деятельности, а также не было бы спроса на результаты научной деятельности со стороны бизнеса.

«В системе образования есть прекрасный опыт инновационной деятельности, о котором говорил и президент, в содержании, методах обучения и воспитания. Опираясь на него, важно проводить раннюю профессиональную ориентацию, выявлять одаренных, формировать у школьников и студентов инновационную активность, поддерживать молодых ученых», - добавил Александр Голышев.

По его мнению, деятельность по достижению технологического суверенитета должна начаться прямо сейчас.