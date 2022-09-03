Ещё 249 человек заразились COVID-19 в Псковской области

16:00, 03 сентября 2022, ПАИ

116 440 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 249 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Выздоровело 112 706 пациентов (за сутки – 152), умерло 1896 инфицированных COVID-19 человек.

Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.