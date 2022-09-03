Маленькая спичка большая беда

17:19, 03 сентября 2022, ПАИ

31 августа с камеры видеонаблюдения расположенной в поселке Усвяты было обнаружено задымление в районе населенного пункта Бор Усвятского района, сообщает Противопожарный лесной центр Псковской области.

Предполагаемое место возгорания находилось вблизи озера Островильня, расположенного в северо-восточной части болота Большой Мох. Данная болотная система является одной из самых больших на территории области и занимает площадь размером немногим меньше 10 на 10 км.

К месту задымления незамедлительно были направлены работники Калошинского участкового лесничества КУ «Невельское лесничество» и лесопожарной станции г. Невель в количестве 13 человек. Учитывая отсутствие значительных осадков на территории Усвятского района и наличие значительной ветровой нагрузки в данной местности (порывы ветра достигали более 10 м/с) группировка лесных пожарных была усилена работниками лесопожарных станций из Великих Лук, Опочки и Бежаниц. Общая группировка лесных пожарных составила 41 человека. Доставку личного состава и оборудования к месту тушения осуществлялась на расстояние более 3 км на гусеничных вездеходах, приобретенных в рамках национального проекта «Экология». К 6 часам вечера пожар удалось локализовать на площади 3,9 га и не допустить его значительного распространения учитывая особенности местности его возникновения.

Для полной ликвидации пожара от озера Островильня было проложено 7 рукавных линий общей протяженностью более 3 км с помощью которых осуществляется проливка площади пожара и тушение скрытых источников огня в корнях деревьев.

По информации начальника ЛПС г. Невель Болохина А.П. глубина прогорания лесной подстилки составляла местами 25-30 см. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение гражданами с огнем. Вот так, чьё-то небрежное отношение к правилам пожарной безопасности едва не привело к возникновению серьезного пожара.

Напоминаем, что с 25 августа по 4 сентября на территории Псковской области был установлен особый противопожарный режим, в соответствии с которым установлен запрет на посещение лесов гражданами и въезд в них транспортных средств.