Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Тело неизвестного мужчины обнаружено в реке Ловать

2 сентября в 19:25 в деревне Рыканово, Великолукского района, в реке Ловать водолазной службой областной службы спасения обнаружено и извлечено тело неустановленного лица – мужчины около 40 лет. Тело передано сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Псковской области.

На месте работали ПСО Великие Луки, сотрудники следственно-оперативной группы и полиции.

Обстоятельства гибели мужчины выясняются. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

03 сентября 2022

Итоги лесопожарной обстановки в августе
03 сентября 2022

Крупный пожар произошёл в Усвятском районе из-за неосторожности
03 сентября 2022

Фальшивую купюру обнаружили в Дедовичах
02 сентября 2022

Запрет на посещение лесов снят в Псковской области
02 сентября 2022

Пскович хотел купить оборудование для майнинга криптовалюты, но нарвался на мошенника
02 сентября 2022

Мужчина госпитализирован в результате ножевого ранения
02 сентября 2022

Водитель госпитализирован в результате наезда на дерево
02 сентября 2022

Псковские таможенники пресекли контрабанду наличных денег

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...