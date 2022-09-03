Тело неизвестного мужчины обнаружено в реке Ловать
2 сентября в 19:25 в деревне Рыканово, Великолукского района, в реке Ловать водолазной службой областной службы спасения обнаружено и извлечено тело неустановленного лица – мужчины около 40 лет. Тело передано сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Псковской области.
На месте работали ПСО Великие Луки, сотрудники следственно-оперативной группы и полиции.
Обстоятельства гибели мужчины выясняются.
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