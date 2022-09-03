Прощание с Сергеем Никифоровым пройдет 6 сентября

19:03, 03 сентября 2022, ПАИ

Скончался экс-депутат Псковского областного Собрания Сергей Никифоров. Отпевание пройдет в храме Александра Невского во вторник, 6 сентября, в 12:00.

Сергей Никифоров родился в 1951 году в Самаре, окончил Балашовское высшее военно-авиационное училище и Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина. Был лётчиком-снайпером, участником боевых действий в Афганистане, Вьетнаме, Лаосе и Кампучии. На протяжении 11 лет, с 1990 по 2001 год, был командиром 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка. Награжден орденами «Красная звезда», «За военные заслуги», «Красная звезда 2-ой степени Социалистической Республики Вьетнам», десятью медалями. В 2000 году Указом президента РФ ему было присвоено почётное звание «Заслуженный военный лётчик Российской Федерации».

В 1998 году, будучи командиром полка, одержал победу на выборах в Псковское областное Собрание депутатов по избирательному округу № 3 (в границы этой территории в то время входил военный городок аэродрома Кресты), в парламенте возглавлял депутатскую группу «Отечество», c 2007 по 2015 год был депутатом Псковской городской Думы.