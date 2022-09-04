День нефтяника отмечают сегодня в России

09:37, 04 сентября 2022, ПАИ

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (День нефтяника) отмечают сегодня, сообщает calend.ru. Это профессиональный праздник представителей разнообразных газовых и нефтяных специальностей: геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников и технологов

Свою историю праздник ведëт с советских времен. Статус государственного он получил в 1980 году. Сегодня День работников нефтяной и газовой промышленности отмечают в некоторых бывших советских республиках.

Нефтяная промышленность является одной из основных отраслей тяжелой индустрии, включает разведку нефтяных и нефтегазовых месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного газа, а также трубопроводный транспорт нефти.