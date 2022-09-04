День нефтяника отмечают сегодня в России
День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (День нефтяника) отмечают сегодня, сообщает calend.ru. Это профессиональный праздник представителей разнообразных газовых и нефтяных специальностей: геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников и технологов
Свою историю праздник ведëт с советских времен. Статус государственного он получил в 1980 году. Сегодня День работников нефтяной и газовой промышленности отмечают в некоторых бывших советских республиках.
Нефтяная промышленность является одной из основных отраслей тяжелой индустрии, включает разведку нефтяных и нефтегазовых месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного газа, а также трубопроводный транспорт нефти.
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